Gratistickets: Austria Klagenfurt lädt Kärntner Sportvereine ein

Die Austria Klagenfurt lädt zum „Vereinstag“: Beim Heimspiel gegen Hertha Wels am 26. September erhalten Kärntens Sportvereine Freikarten. Eine Anmeldung dafür ist noch bis morgen möglich.

Wenn die Austria Klagenfurt am 26. September in der achten Runde der 2. Liga auf Hertha Wels trifft, steht im Wörthersee-Stadion nicht nur Fußball im Mittelpunkt. Der Verein nutzt das Heimspiel für einen „Vereinstag“ und lädt die Spieler, Trainer, Betreuer und Funktionäre aller Klubs unter dem Dach des Kärntner Sports ein.

Anmeldung für Freikarten bis Mittwoch möglich

„Unzählige Menschen setzen sich mit großer Leidenschaft im Jugend- und Amateursport ein“, betont Austria-Präsident Robert Micheu. Diesen ehrenamtlich Tätigen wolle man Danke sagen. Unterstützt wird die Aktion vom Kärntner Fußballverband. Jeder Verein kann bis Mittwoch, 24. September um 16 Uhr, eine Sammelanmeldung schicken – pro Mannschaft sind 20 Aktive und fünf Begleitpersonen vorgesehen. Die Eintrittskarten liegen in der Austria-Geschäftsstelle (Siebenhügelstraße 107 A) zur Abholung bereit, werden per E‑Mail versendet oder am Spieltag an der Kassa Süd hinterlegt.

Verein will etwas zurückgeben

Auch Chefcoach Rolf Landerl hebt das Engagement im Amateursport hervor: „Meine Spieler und ich hatten das Glück, unser Hobby zum Beruf zu machen. Es ist eine tolle Sache, dass unser Verein mit der Einladung zum Spiel gegen Hertha Wels etwas zurückgeben kann.“ Nach dem Abstieg hat die Austria einen starken Saisonstart hingelegt: Fünf Siege und zwei Niederlagen stehen zu Buche. Mit Unterstützung der Kärntner Sportlerinnen und Sportler will man nun gegen Wels nachlegen.