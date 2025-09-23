In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Klagenfurt und auf Initiative von Alberto Fellner wurden baulichen Maßnahmen im behindertengerechten Bereich im Strandbad Klagenfurt getätigt. In diesem Rückzugsbereich gibt es eigene Umkleiden, einen Alarmknopf, eine Markise für Schattenplätze sowie einen hydraulischen Lift um ins Wasser zu gelangen. Dafür gab es sogar ein Zertifikat vom Verein ÖZIV für Barrierefreiheit. Die Stadtwerke Klagenfurt stehen immer in direktem Austausch mit den Vertretern der Vereine sowie den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, um sich über Optimierungen auszutauschen und abzustimmen.

Barrierefreiheit im Strandbad Klagenfurt

„Es ist unerlässlich, Inklusion zu betreiben und jeder und jedem zu ermöglichen, unseren wunderschönen Wörthersee genießen zu können. Daher sind Initiativen wie diese und deren Umsetzung ernst zu nehmen und bestmöglichst umzusetzen“, so Bürgermeister Christian Scheider. Die gegebene Barrierefreiheit ist einzigartig im Strandbad Klagenfurt. Für dieses Unikum sind sogar schon Personen aus anderen Bundesländern extra nach Klagenfurt gezogen, um barrierefrei baden gehen und den Sommer uneingeschränkt genießen zu können.

