Fischl: Stadtteilgespräche gehen in die nächste Runde

Am Mittwoch, 24. September, um 18 Uhr findet ein Stadtteilgespräch in Fischl im Mehrzwecksaal Fischl statt. Bürgern bekommen wieder die Möglichkeit, Vertretern aus Politik und Stadtverwaltung Fragen zu stellen.

Die Stadtteilgespräche gehen in die nächste Runde. Am Montagabend um 18 Uhr stehen Politiker und Experten städtischer Abteilungen interessierten Bürgern Rede und Antwort zu unterschiedlichsten Fragen und Anliegen. Wie wird sich der jeweilige Stadtteil in Zukunft entwickeln? Was würde unsere Landeshauptstadt noch lebenswerter machen? Wo gibt es freien Wohnraum? Diese und viele weitere Fragen wird Bürgermeister Christian Scheider vor Ort gemeinsam mit Vertretern des Stadtsenates und Experten aus den Bereichen Verkehr, Entsorgung, Wohnen, Soziales und Sicherheit beantworten.

Alle Bürger eingeladen

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an den Stadtteilgesprächen teilzunehmen. Unkompliziert und in lockerer Atmosphäre soll über Wünsche, Ideen, Beschwerden und Anregungen gesprochen und Lösungen erarbeitet werden.