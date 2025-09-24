Skip to content
Region auswählen:
/ ©zVg. / KK
Ein Bild auf 5min.at zeigt Matthias Ortner.
Matakustix-Frontman Matthias Ortner rockt am 16. Oktober das Eboardmuseum in Klagenfurt.
Klagenfurt
24/09/2025
Am 16. Oktober
#goodnews

Promi-Support: Matakustix-Frontman singt bei Benefizkonzert

Mit einem Konzertabend im Eboardmuseum in Klagenfurt will der Absolventenverband des Lerchenfeldgymnasiums Spenden für sozialbedürftige Schüler sammeln. Unterstützung erhalten sie von einem prominenten Kärntner.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)

Der Absolventenverband des Lerchenfeldgymnasiums konnte für das diesjährige Benefizkonzert einen Kärntner Spitzenmusiker gewinnen. Matakustix-Frontman Matthias Ortner spielt am 16. Oktober 2025 im Eboardmuseum in Klagenfurt auf. „In einer Solosession gibt er bekannte Hits seiner Band, eigene Songs und das eine oder andere Klangexperiment zum Besten“, erklärt Vereinsobmann Norbert Sternad gegenüber 5 Minuten. Beginn ist um 20 Uhr.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: