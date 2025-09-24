Promi-Support: Matakustix-Frontman singt bei Benefizkonzert

Mit einem Konzertabend im Eboardmuseum in Klagenfurt will der Absolventenverband des Lerchenfeldgymnasiums Spenden für sozialbedürftige Schüler sammeln. Unterstützung erhalten sie von einem prominenten Kärntner.

Der Absolventenverband des Lerchenfeldgymnasiums konnte für das diesjährige Benefizkonzert einen Kärntner Spitzenmusiker gewinnen. Matakustix-Frontman Matthias Ortner spielt am 16. Oktober 2025 im Eboardmuseum in Klagenfurt auf. „In einer Solosession gibt er bekannte Hits seiner Band, eigene Songs und das eine oder andere Klangexperiment zum Besten“, erklärt Vereinsobmann Norbert Sternad gegenüber 5 Minuten. Beginn ist um 20 Uhr.