SOS-Kinderdorf: Land kündigt Sonderprüfung an

Wie 5 Minuten bereits berichtete, wurden vergangene schwere Vorwürfe gegen Betreuer des SOS Kinderdorfs Moosburg laut. Diese sollen zwischen 2008 und 2020 Kinder gequält und geschlagen haben. Das brachte eine Studie ans Licht, welche die Organisation selbst in Auftrag gegeben hat. „Ich hatte keine Kenntnis von dieser Studie. Warum und von wem sie geheim gehalten wurde, wird zu klären und die notwendigen Konsequenzen einzuleiten sein. Für mich steht außer Frage: Der Schutz von Kindern und Jugendlichen hat absolute Priorität“, meldet sich dazu nun Kärntens Kinder- und Jugendschutzreferentin, Landesrätin Sara Schaar (SPÖ), zu Wort.

Landesrätin setzt Sonderkommission ein

Die Landesamtsdirektion wurde zur Durchführung einer Sonderprüfung der Internen Revision und Amtsinspektion beauftragt. „Diese Sonderkommission soll und wird die Meldewege – allgemein und im konkreten Fall –, die Kenntnisse der Behörde und deren Zeitpunkt sowie die daraus resultierenden Veranlassungen im Hinblick auf Rechtzeitigkeit und Adäquanz penibel überprüfen. Dazu wird auch die zuständige Fachabteilung aufgefordert, im Rahmen der Prüfung alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen und Stellung zu nehmen“, erklärt Schaar.

Änderungsplan angekündigt

Des Weiteren wurde in den beiden letzten Tagen ein sofortiger Zehn-Punkte-Plan zur Änderung des Kärntner Kinder- und Jugendhilfegesetzes erarbeitet. Dieser wird dem Kärntner Landtag am Donnerstag vorgelegt. Eine konkrete Handlungsempfehlung der Studie beinhaltet auch die Installierung eines Betroffenen- sowie eines Expertenbeirates für die Weiterentwicklung im Kinder- wie Opferschutz. Weiters werde auch die angekündigte Griss-Kommission vollumfänglich unterstützt.