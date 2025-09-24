Location-Änderung: Summer Closing Echo 9020 im Zoo Club

Das große Summer Closing Echo 9020 zieht wetterbedingt vom Burghof in den Zoo Club Klagenfurt um. Gefeiert wird dort am 26. September von 17 bis 4 Uhr.

Ursprünglich sollte das große Summer Closing Echo 9020 im Burghof Klagenfurt stattfinden – wir haben bereits darüber berichtet (Clubfeeling wie in Ibiza – aber mitten im Burghof Klagenfurt). Nun haben die Veranstalter aber wetterbedingt reagiert: Die gesamte Party wandert in den Zoo Club Klagenfurt. Dort startet das Event nicht erst am Abend, sondern bereits ab 17 Uhr bis 4 Uhr morgens.

Alle Highlights bleiben erhalten

Auf den Decks stehen weiterhin DJ Pagix & Dr. Hendrix, Maph und Cyrill. „Schweren Herzens mussten wir uns dafür entscheiden die Open-Air-Party nach innen zu verlagern. Das Wetter spielt leider einfach nicht mit“, betonen die Veranstalter. „Trotzdem wird das volle Programm vor Ort sein“. Der Foodtruck von Engelberts Spezialitäten aus Köttmannsdorf bringt Bio-Burger in den Zoo Club und für besondere Erinnerungen sorgen die Tattoo-Corner mit Tattoo4Ju sowie Tod & Teufel Tätowierhandwerk. Und auch der Mini-Flohmarkt vom Café Kamot sind dabei.