Ladendieb verletzt Angestellte bei Fluchtversuch

Am Dienstag wurde in Klagenfurt ein Ladendieb erwischt. Doch als die Polizei eintraf, ließ er sich nicht widerstandslos festnehmen. Eine Angestellte wurde bei seinem Fluchtversuch verletzt.

Am 23. September stahl ein 27-jähriger Mann laut Angaben der Polizei mehrere Lebensmittel in einem Lebensmittelgeschäft in Klagenfurt. Ein Angestellter hielt den Mann an und begleitete ihn in das Büro der Filiale. „Der 27-Jährige hatte die gestohlenen Waren in seinem Rucksack versteckt, den er vor dem Büro am Boden abstellte“, schilderte die Polizei.

Fluchtversuch und Widerstand

Im nächsten Moment schnappte er sich jedoch den Rucksack und versuchte, über den Hinterausgang zu flüchten. Dabei drängte er sich an zwei Angestellten vorbei, konnte jedoch von diesen aufgehalten und bis zum Eintreffen der Polizei angehalten werden. „Der Mann leistete dabei massiven Widerstand und versuchte, erneut zu flüchten“, so die Polizei. Und dabei ging er nicht zimperlich vor: Eine Angestellte erlitt Verletzungen an ihrem rechten Arm. „Der 27-Jährige wurde festgenommen und nach erfolgter Einvernahme auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert“, erklärte die Polizei abschließend.

