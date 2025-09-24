Anrainer sammeln Unterschriften gegen neues Parkverbot in Pörtschach

Hohe Wellen schlägt ein neues Halte- und Parkverbot in einer Gemeindestraße in Pörtschach am Wörthersee. Anrainer fühlen sich eingeschränkt; starteten sogar eine Petition. Die Gemeinde hält mit Sicherheits-Argumenten dagegen.

Der Gartenweg in Sallach in der Gemeinde Pörtschach ist eine kurze Wohnstraße mit circa 30 Anrainerfamilien. Ostseitig befinden sich einige Einfamilienhäuser, westseitig wurde vor einigen Jahren eine große Anlage der Vorstädtischen Kleingartensiedlung (VKS) errichtet. Die freundliche Vorstadtidylle wird nun durch die überraschende Einführung des beidseitigen Halte- und Parkverbots massiv gestört und sorgt unter den Bewohnern für viel Unverständnis.

Situation führt zu Chaos

„Die Autos rasen mittlerweile durch die Straße“, erzählt ein Anrainer aus Pörtschach. „Dieses Verbot führt zum Beispiel dazu, dass Anrainer um Mitternacht beim Ausladen der Koffer Strafzettel bekommen und zum Beispiel am Wochenende ein Kindergeburtstag zu einem Riesenauflauf geführt hat, weil es weit und breit keine Möglichkeit mehr zum Parken gibt.“

Security schaut zweimal täglich vorbei

Auch Handwerker und Ärzte können nur mehr im Parkverbot stehen und eine Security-Firma überprüft zweimal pro Tag, ob das Verbot auch eingehalten wird. Was folgt? Eine Strafzettelflut, die Besucher und Anrainer gleichermaßen betrifft. „Im Frühsommer 2025 musste die Gemeinde die westliche Straßenseite durchgehend mit einem Halte- und Parkverbot belegen, weil sonst die VKS diese Fläche zurückverlangen könnte“. Egal, denken sich die Anrainer, es gibt ja auch noch die andere Seite für Parkplätze. Im Hochsommer 2025 folgt dann die Verhängung eines Halte- und Parkverbots auf der östlichen Seite. Dieses wird vage mit dem Argument der Feuerwehrzufahrt begründet. Jedoch nur inoffiziell, weil es zu beiden Halte- und Parkverboten keine Bürger- oder Vorabinformation gegeben hat.

Park-Chaos bricht aus

Den Bewohnern der VKS-Anlage fehlen jetzt Besucherparkplätze. Ironischerweise soll der nicht umgesetzte Kinderspielplatz, der damals verpflichtend in der Baubewilligung vorgesehen war, jetzt als Parkplatz verwendet werden. „In dem Fall sind also die Parkplätze wichtiger als Kinder. Es ist bemerkenswert, dass die Straßensituation seit vielen Jahren und sogar Jahrzehnten ausreichend war und jetzt auf einmal nicht mehr ausreichen soll“, heißt es von Seiten eines Anrainers.

Unterschriftenaktion startet

Die Anrainer wenden sich diese Woche mit einem offenen Brief an die Gemeinde und starten eine Unterschriftenaktion. Die Gemeinde versucht indes zu beruhigen: „Das Parkverbot entlang des Gartenweges wurde in erster Linie vom Gemeinderat erlassen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Dass beim Bau der Häuser im Gartenweg nicht darauf geachtet wurde, genug Parkplätze für Besucher einzuplanen, liegt nicht in unseren Wirkungsbereich. Es gibt einfach zu wenige Stellplätze – und viele Autos haben deshalb auf der Straße geparkt. Die Straße im Gartenweg ist sehr eng – die mappenmäßige Breite misst nur etwa 4,40 Meter. Laut Gesetz muss eine Straße mit Gegenverkehrsbereich mindestens 5,20 Meter breit sein, damit zwei Fahrzeuge problemlos aneinander vorbeifahren können. Wenn Autos auf der Straße parken, wird sie zu schmal für den Verkehr und vor allem auch für Einsatzfahrzeuge wie Feuerwehr oder Rettungswagen.“

Ausschuss berät sich

Pörtschachs Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz (ÖVP) beruhigt: „Wir arbeiten daran, Lösungen zu finden, damit die Parksituation vor Ort besser wird. Der zuständige politische FWU-Ausschuss hat die Situation am 2. September 2025 schon besprochen und wird darüber im nächsten Ausschuss noch einmal beraten [..]“, so Penz. Sie strebe eine gute Lösung für alle an, betont aber: „Die Sicherheit auf unseren Straßen hat höchste Priorität.“