Grünes Licht für Klagenfurter Hallenbad: Spatenstich im Oktober

Was lange währt, wird endlich gut? Der Aufsichtsrat der Klagenfurter Stadtwerke hat am Mittwoch den Bau des neuen Hallenbades am Südring abgesegnet.

Seit Jahren sorgt das geplante Hallenbad nicht nur in Klagenfurt, sondern in ganz Kärnten für Diskussionen. Nachdem im Juni aufgrund der drohenden Zahlungsunfähigkeit der Stadt Klagenfurt ein Konsolidierungsbeirat vom Bau des Hallenbades abgeraten hat, rückte die Umsetzung des Projekts erneut in weite Ferne – sehr zum Unmut vieler Bürgerinnen und Bürger. Doch nun bewegt sich was.

Bau des neuen Hallenbads offiziell abgesegnet

Wie die Stadtwerke Klagenfurt in einer Presseaussendung am 24. September bekannt gaben, wurde am Mittwoch der Bau des neuen Alpen-Adria Familien- und Sportbades am Südring in Klagenfurt offiziell abgesegnet. „Damit konnte ein wichtiger Meilenstein für die Freizeit- und Sportinfrastruktur in der Landeshauptstadt und darüber hinaus gesetzt werden“, heißt es seitens der Stadtwerke.

Eröffnung für 2028 geplant

„Wir sind stolz, dass wir heute den Grundstein für ein Projekt legen konnten, das unsere Stadt über Jahrzehnte bereichern wird. Ein Ort, an dem sich Familien genauso wohlfühlen wie Schulen, Vereine und Sportbegeisterte“, so STW-Vorstand Erwin Smole. Mit dem Spatenstich am 12. Oktober 2025 starten die Arbeiten, u.a. das Einrichten der Baustelle. Parallel dazu laufen die Ausschreibungen für die Gewerken. Der Baubeginn ist für Anfang 2026 geplant, die Eröffnung des Hallenbades soll im ersten Quartal 2028 gefeiert werden.

Scheider: Nach 20 Jahren „ganz, ganz nahe vor der Umsetzung“

Bürgermeister Christian Scheider zeigt sich erleichtert: „Dass wir jetzt, nach 20 Jahren Diskussion und verschiedenen Projektvorschlägen ganz, ganz nahe vor der Umsetzung stehen, wird viele freuen, denen das Hallenbad am Herzen liegt. Dieses Projekt ist sowohl für die Stadt als Landeshauptstadt aber auch für die Stadtwerke Klagenfurt ein ganz wichtiges Infrastrukturprojekt.“ Weiters bedankt er sich beim Aufsichtsrat und bei den Stadtwerken für das grüne Licht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2025 um 19:51 Uhr aktualisiert