Klagenfurter Rockband meldet sich mit neuem Song zurück
Mit ihrer neuen Single "Standby" präsentiert sich die Klagenfurter Rockband "Flavor Amp." von einer kantigen und direkten Seite.
Es gibt Neuigkeiten von der Alternative-Rock-Band „Flavor Amp.“: Vor rund drei Jahren veröffentlichten die Burschen aus Klagenfurt ihr erstes Album, am 19. September 2025 erschien ihre neue Single „Standby“. „Darin setzen wir uns mit dem Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz auseinander – einem Zustand, der zugleich anziehend und zerstörerisch sein kann“, verraten die Kärntner Musiker. Die Band beschreibt in ihrem neuen Song, der in Eigenregie erschaffen wurde, „das innere Abschalten als Überlebensstrategie, wenn Manipulation und Abhängigkeit zu viel werden“.
