Klagenfurter Rockband meldet sich mit neuem Song zurück

Es gibt Neuigkeiten von der Alternative-Rock-Band „Flavor Amp.“: Vor rund drei Jahren veröffentlichten die Burschen aus Klagenfurt ihr erstes Album, am 19. September 2025 erschien ihre neue Single „Standby“. „Darin setzen wir uns mit dem Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz auseinander – einem Zustand, der zugleich anziehend und zerstörerisch sein kann“, verraten die Kärntner Musiker. Die Band beschreibt in ihrem neuen Song, der in Eigenregie erschaffen wurde, „das innere Abschalten als Überlebensstrategie, wenn Manipulation und Abhängigkeit zu viel werden“.

©Julia Ulbricht Die vier Musiker von „Flavor Amp.“ haben am 19. September „Standy“ herausgebracht.