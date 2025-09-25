Alko-Lenker (70) rammt Auto auf Klagenfurter Kreuzung: Ein Verletzter

Ein stark alkoholisierter Lenker (70) rammte am Mittwoch ein anderes Fahrzeug auf einer Kreuzung im Stadtgebiet von Klagenfurt. Der Verkehrsunfall forderte einen Verletzten.

Die Polizei wurde am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall auf einer Klagenfurter Kreuzung alarmiert. Ein 70-jähriger Autofahrer hatte den Wagen eines 73-Jährigen touchiert. Letzterer wurde durch den Anprall verletzt. „Ein mit dem 70-jährigen Mann durchgeführter Alkomattest ergab eine schwere Alkoholisierung“, heißt es vonseiten der Beamten der Verkehrsinspektion Klagenfurt. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.