Gesetzesänderung soll Fahrrad-Leasing in der KABEG ermöglichen

Über den Arbeitgeber ein Rad leasen: Ein Thema, das in Kärnten für intensive Debatten sorgte, soll nun in den KABEG-Spitälern umgesetzt werden. Ein entsprechender Antrag wird von der SPÖ in der Landtagssitzung eingebracht.

„Gutes Rad ist teuer – aber nicht, wenn man in der KABEG Kärnten tätig ist. Denn mit der heute eingeleiteten Gesetzesanpassung wird der Weg für das Job-Fahrrad-Programm in den KABEG-Spitälern schon bald freigemacht“, gibt SPÖ-Gesundheitssprecher LAbg. Maximilian Rakuscha im Vorfeld der Landtagssitzung bekannt.

Fahrradleasing bald auch im öffentlichen Dienst möglich

Und so funktioniert es: „Die Mitarbeiter können einen geringen Teil ihres Gehalts für ein Fahrrad ihrer Wahl zweckbinden und dieses somit über monatliche Raten abzahlen. Ihr Preisvorteil ergibt sich draus, dass die KABEG als Unternehmen vorsteuerabzugsberechtigt ist, also die Mehrwertsteuer auf das Fahrrad entfällt – und da die KABEG ein großer Kunde ist, kommt noch ein allgemeiner Preisvorteil dazu. Wir rechnen hier mit Ersparnissen bei einzelnen Modellen bis fast 40 Prozent im Vergleich zum normalen Kaufpreis“, rechnet Rakuscha vor. Das Fahrrad darf selbstverständlich auch privat genutzt werden.

Gesetzesänderung soll Job-Fahrrad-Programm ermöglichen

„Der KABEG kostet dieses Programm nichts, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt es hingegen viel […]“, so Rakuscha abschließend, der mit einer baldigen Behandlung des Antrages und einem Beschluss im Kärntner Landtag noch in diesem Jahr rechnet.