Staatsanwaltschaft ermittelt in SOS-Kinderdorf-Causa
Nach den jüngst öffentlich gewordenen Enthüllungen über Misshandlungen im SOS-Kinderdorf Moosburg hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt nun ein Ermittlungsverfahren gegen Verantwortliche des Landes Kärnten eingeleitet.
Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat gegen Verantwortliche des Landes Kärnten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Missbrauchs der Amtsgewalt eingeleitet. Sprecher Markus Kitz bestätigte auf APA-Nachfrage einen entsprechenden Artikel des ORF Kärnten. Zusätzlich werde auch gegen Verantwortliche des SOS-Kinderdorfes Moosburg ermittelt, zum einen wegen Quälens und Vernachlässigens von Minderjährigen und weil Missbrauchsvorwürfe nicht angezeigt worden sein sollen.
Schwere Vorwürfe gegen SOS-Kinderdorf
Einem „Falter“-Bericht zufolge sollen Kinder und Jugendliche im Zeitraum von 2008 bis 2020 misshandelt, eingesperrt und nackt fotografiert worden sein. Die Informationen der Wochenzeitung stammen aus einer Studie, die SOS-Kinderdorf selbst in Auftrag gegeben, aber nie öffentlich gemacht hatte. Auch in Salzburg wird gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des SOS-Kinderdorfes Seekirchen ermittelt. Er soll zwei unmündige Mädchen missbraucht haben. In Tirol soll es in einem Kinderdorf in Imst zu Vorfällen gekommen sein. [APA / Red. 25.9.2025]