Berufliche Perspektive: Migranten über Pflegejobs in Kärnten informiert

70 Flüchtlinge und ukrainische Vertriebene hatten am Mittwoch in Klagenfurt die Möglichkeit, sich über offene Stellen sowie Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten im Gesundheits- und Pflegebereich zu informieren.

Gemeinsam mit dem Land Kärnten und dem Institut für Arbeitsmigration stellte der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) am Mittwoch eine Karriereplattform für Flüchtlinge und ukrainische Vertriebene auf die Beine. Der Fokus lag auf Gesundheits- und Pflegeberufen. Sieben Einrichtungen aus diesem Bereich präsentierten ihre vielfältigen Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten.

Berufliche Perspektiven im Pflegebereich

„Gerade im Gesundheits- und Pflegebereich besteht ein besonders hoher Bedarf an qualifizierten Fachkräften. Mit Karriereplattformen schafft der ÖIF in ganz Österreich eine direkte und unbürokratische Verbindung zwischen Pflegeeinrichtungen mit Personalbedarf und arbeitssuchenden Teilnehmenden aus den ÖIF-Deutschkursen. Heute konnten so 70 Zuwanderer in Klagenfurt berufliche Perspektiven im Pflegebereich kennenlernen“, erklärt Martin Häusl, Leiter des ÖIF-Integrationszentrums in Kärnten. Der ÖIF informierte auch zu berufsbegleitenden Deutschlernangeboten und unterstützte die Teilnehmenden vor Ort mit CV-Checks beim Bewerbungsprozess.

Landesrätin: „Der Bedarf ist enorm“

„Die ÖIF-Karriereplattform zeigt: Das Interesse ist groß – und wir gehen in Kärnten damit einen wichtigen Schritt für die Zukunft der Pflege“, ergänzt Gesundheitsreferntin Beate Prettner (SPÖ). Sie weiß: „Der Bedarf ist enorm – auch in Kärnten müssen wir ihn unter anderem mit Fachkräften und Hilfskräften aus dem Ausland decken. Voraussetzung dafür ist natürlich Deutsch, denn Sprache bedeutet Sicherheit im Pflegealltag“, so die Landesrätin abschließend.