Generationen geprägt: Stadtplanungs-Experte tritt seinen Ruhestand an

Werner Koban begann bereits im Alter von 15 Jahren seine Lehre bei der Landeshauptstadt Klagenfurt. Über Jahrzehnte prägte er die Arbeit der Stadtplanung maßgeblich mit. Nun wurde er in den Ruhestand verabschiedet.

Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) würdigte die Verdienste des langjährigen Mitarbeiters: „Werner Koban war eine tragende Säule in der Stadtplanung und hat Generationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geprägt. Wir danken ihm für sein jahrzehntelanges Engagement […].“ Als Spezialist für Modellbau setzte Koban wichtige Akzente und stellte zuletzt sein umfassendes Wissen als Techniker der Fachabteilung zur Verfügung.