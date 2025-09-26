Skip to content
Region auswählen:
/ ©Büro Rabitsch
Ein Bild auf 5min.at zeigt Vizebürgermeister Ronald Rabitsch mit Werner Koban und Stadtplanungs-Abteilungsleiter Robert Piechl.
Werner Koban wurde von seinem Abteilungsleiter Robert Piechl und Vizebürgermeister Ronald Rabitsch in den Ruhestand verabschiedet.
Klagenfurt
26/09/2025
Über 50 Dienstjahre

Generationen geprägt: Stadtplanungs-Experte tritt seinen Ruhestand an

Werner Koban begann bereits im Alter von 15 Jahren seine Lehre bei der Landeshauptstadt Klagenfurt. Über Jahrzehnte prägte er die Arbeit der Stadtplanung maßgeblich mit. Nun wurde er in den Ruhestand verabschiedet.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)

Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) würdigte die Verdienste des langjährigen Mitarbeiters: „Werner Koban war eine tragende Säule in der Stadtplanung und hat Generationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geprägt. Wir danken ihm für sein jahrzehntelanges Engagement […].“ Als Spezialist für Modellbau setzte Koban wichtige Akzente und stellte zuletzt sein umfassendes Wissen als Techniker der Fachabteilung zur Verfügung.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: