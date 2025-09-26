Skip to content
Region auswählen:
/ ©Michael Stabentheiner
Das Foto auf www.5min.at zeigt einen Stadtwerkebus.
Die Asphaltierungsarbeiten in der Feschnigstraße konnten früher als geplant abgeschlossen werden.
Klagenfurt
26/09/2025
Baustelle beendet

Klagenfurt: In diesem Bereich sind die Busumleitungen wieder aufgehoben

Seit dem 15. September 2025 wurden in der Feschnigstraße Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Dadurch kam es auch zu Umleitungen im Busverkehr. Die Arbeiten konnten jedoch schon früher als erwartet abgeschlossen werden.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)

Voraussichtlich hätten die Arbeiten bis zum 3. Oktober 2025 in der Feschnigstraße im Bereich Spitalweg bis Mühlgasse angedauert. Nun informieren die Stadtwerke Klagenfurt darüber, dass die Arbeiten frühzeitig beendet werden konnten.

Busumleitungen aufgehoben

Aufgrund der Arbeiten kam es auch zu Umleitungen im KMG-Liniennetz, betroffen waren die Linien 4 und A. Ab dem morgigen Samstag, 27. September 2025, sind die Umleitungen in diesem Bereich wieder aufgehoben.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: