/ ©Michael Stabentheiner
Klagenfurt: In diesem Bereich sind die Busumleitungen wieder aufgehoben
Seit dem 15. September 2025 wurden in der Feschnigstraße Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Dadurch kam es auch zu Umleitungen im Busverkehr. Die Arbeiten konnten jedoch schon früher als erwartet abgeschlossen werden.
Voraussichtlich hätten die Arbeiten bis zum 3. Oktober 2025 in der Feschnigstraße im Bereich Spitalweg bis Mühlgasse angedauert. Nun informieren die Stadtwerke Klagenfurt darüber, dass die Arbeiten frühzeitig beendet werden konnten.
Busumleitungen aufgehoben
Aufgrund der Arbeiten kam es auch zu Umleitungen im KMG-Liniennetz, betroffen waren die Linien 4 und A. Ab dem morgigen Samstag, 27. September 2025, sind die Umleitungen in diesem Bereich wieder aufgehoben.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.