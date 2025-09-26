Klagenfurt: In diesem Bereich sind die Busumleitungen wieder aufgehoben

Seit dem 15. September 2025 wurden in der Feschnigstraße Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Dadurch kam es auch zu Umleitungen im Busverkehr. Die Arbeiten konnten jedoch schon früher als erwartet abgeschlossen werden.

Die Asphaltierungsarbeiten in der Feschnigstraße konnten früher als geplant abgeschlossen werden.

Voraussichtlich hätten die Arbeiten bis zum 3. Oktober 2025 in der Feschnigstraße im Bereich Spitalweg bis Mühlgasse angedauert. Nun informieren die Stadtwerke Klagenfurt darüber, dass die Arbeiten frühzeitig beendet werden konnten.

Busumleitungen aufgehoben

Aufgrund der Arbeiten kam es auch zu Umleitungen im KMG-Liniennetz, betroffen waren die Linien 4 und A. Ab dem morgigen Samstag, 27. September 2025, sind die Umleitungen in diesem Bereich wieder aufgehoben.