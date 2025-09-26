„Rotjacken“ müssen Niederlage gegen Graz einstecken

Die "Rotjacken" empfingen heute die Graz 99ers in der Heidi Horten-Arena. Der EC-KAC fährt eine knappe Niederlage ein.

Der EC-KAC musste sich am heutigen Freitag gegen die Graz 99ers geschlagen geben.

Der EC-KAC musste sich am heutigen Freitag gegen die Graz 99ers geschlagen geben.

Bisher gab es für den EC-KAC in den ersten vier Partien zwei Siege und zwei Niederlagen. Die Grazer hatten bislang drei Spiele und gingen zweimal als Sieger hervor.

Schwieriger Start

In der vierten Spielminute wird es brenzlig für die Klagenfurter, denn Nick Swaney bringt die Scheibe an Goalie Florian Vorauer vorbei über die Linie. Doch der Treffer wird wegen Abseits aberkannt. Doch dann trifft Paul Huber für die Grazer und sie gehen mit 0:1 in Führung. Das zweite Tor für die Grazer gelingt Nico Brunner. Die „Rotjacken“ müssen eine Strafe aussitzen und Josh Currie trifft zur 0:3 Führung für die 99ers. Doch dann kann der KAC auch anschreiben. Nick Petersen sorgt für Jubelschreie der Fans. Raphael Herburger hat eine gute Chance, kann den Treffer aber nicht landen. Es geht in die erste Pause.

Kurz vor Ausgleich

Simeon Schwinger kann für die „Rotjacken“ nach einem Herburger-Zuspiel in der 27. Spielminute auf 2:3 erhöhen. Die Steirer erhöhen ihr Tempo. Eine großartige Chance kann der EC-KAC aber nicht verwerten. Vor der zweiten Pause steht es weiterhin 2:3. Es geht in das dritte Drittel in Klagenfurt.

Grazer bezwingen „Rotjacken“

Der KAC hat eine Powerplay-Chance, doch die Defensive der Grazer hält dem Druck stand. Kurz vor Spielende muss David Maier noch wegen eines Cross-Checks in die Kühlbox, die Grazer können aber ihr Powerplay nicht verwerten. Doch schlussendlich gelingt auch den „Rotjacken“ kein Ausgleich mehr und sie verlieren mit 3:2.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2025 um 21:45 Uhr aktualisiert