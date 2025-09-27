Flucht vor Polizei: Wilde Verfolgungsjagd endet mit Crash

In der Nacht auf Samstag lieferte sich ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Villach-Land eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Dabei übersah er eine Betonleitwand.

Alles begann mit einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in Klagenfurt. Der 20-jährige Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Villach-Land ignorierte nämlich die deutlichen Anhaltezeichen der Polizei. Stattdessen versuchte der junge Mann mit stark überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten. „Umgehend wurde eine Nachfahrt getätigt“, erklären die Streifenbeamten der Autobahnpolizei Klagenfurt.

Wilde Verfolgungsjagd brach vom Zaun

Im Zuge dessen versuchte der Lenker nach links in einen Waldweg abzubiegen. „Dabei übersah er eine Betonleitwand und kollidierte mit dieser“, schildert die Exekutive. Zum Glück hatten der 20-Jährige sowie seine beiden Beifahrer einen Schutzengel dabei. Denn allesamt blieben bei dem Unfall unverletzt. „Der durchgeführte Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung“, so die Beamten abschließend. Dem Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Er wird angezeigt.