Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Polizei bei der Trafik in Klagenfurt
Nach einem Trafik-Überfall läuft in Klagenfurt eine großangelegte Fahndung.
Klagenfurt
27/09/2025
Einsatz
Update-Artikel

Trafik in Klagenfurt überfallen: Fahndung läuft

Aktuell läuft eine großangelegte Fahndung in Klagenfurt. Ersten Informationen zufolge hat es einen Überfall auf eine Trafik im Stadtteil Fischl gegeben. Der Täter ist flüchtig.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)

Momentan zieht ein Polizeihubschrauber seine Kreise über die Bezirke Klagenfurt und Klagenfurt-Land. Gegenüber 5 Minuten bestätigt Revierinspektorin Kristina Kapellari: „Es läuft eine großangelegte Fahndung.“ Im Einsatz stehen, neben mehreren Streifen des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt, auch die COBRA sowie eine Diensthundestreife.

Trafik-Überfall in Klagenfurt

Ersten Informationen zufolge hat es einen Überfall auf eine Trafik im Klagenfurter Stadtteil Fischl gegeben. „Ein bislang unbekannter Täter hat einen Angestellten bedroht und Geld gefordert“, so Kapellari. Im Anschluss ergriff er die Flucht. Eine Personenbeschreibung liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. #Update – Abteilungsinspektor Harald Ofner sprach mit 5 Minuten über den Trafik-Überfall in Klagenfurt. Mehr dazu unter: Trafik-Überfall in Klagenfurt: Mutmaßlicher Täter hatte Messer

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Polizei bei der Trafik in Klagenfurt
©5 Minuten |
Nach einem Trafik-Überfall in Klagenfurt laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.
©Leservideo | Auch der Polizeihubschrauber steht im Einsatz.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2025 um 12:59 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: