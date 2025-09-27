Trafik-Überfall in Klagenfurt: Mutmaßlicher Täter hatte Messer

Wie berichtet, ist es Samstagmittag zu einem Trafik-Überfall in Klagenfurt-Fischl gekommen. Gegenüber 5 Minuten gibt Abteilungsinspektor Harald Ofner nun erste Details bekannt.

Aktuell herrscht ein Polizei-Großaufgebot im Klagenfurter Stadtteil Fischl. Wie berichtet, wurde dort eine Trafik überfallen. Derzeit läuft eine großangelegte Fahndung nach dem Täter. Gegenüber 5 Minuten erklärt Harald Ofner, Abteilungsinspektor der Polizeiinspektion Pischeldorferstraße: „Eine männliche Person hat unter Verwendung eines Messers versucht, den Trafikanten zur Herausgabe von Bargeld und Zigaretten zu zwingen.“ Der Tatverdächtige sei dunkel gekleidet gewesen.

Mutmaßlicher Täter ohne Beute geflüchtet

„Durch eine List ist es dem Trafikanten jedoch gelungen, den Mann davon zu überzeugen, dass es kein Diebesgut gibt“, so Ofner weiter. „In der Folge ist dieser mit Sachgegenständen von geringem Wert geflüchtet.“ Den Beamten würden auch Lichtbilder von der Tat vorliegen. Diese halte man jedoch aus ermittlungstechnischen Gründen derzeit noch zurück. Nach dem mutmaßlichen Täter wird auf Hochtouren gefahndet. Im Einsatz stehen neben mehreren Streifen des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt, auch der Polizeihubschrauber, die COBRA sowie eine Diensthundestreife.

Täterbeschreibung: männlich

zirka 25 Jahre alt

175 bis 180 Zentimeter gro´ß

Dunkel gekleidet

Trug Hoodiemütze mit Basketball-Abbildung

deutschsprachig

©5 Minuten | Nach einem Trafik-Überfall in Klagenfurt laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2025 um 13:03 Uhr aktualisiert