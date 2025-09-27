Motorrad unter Auto eingeklemmt – Bursche mehrere Meter mitgeschleift

Im Bezirk Klagenfurt-Land verlor ein junger Motorradlenker in einer Kurve die Kontrolle und krachte in ein Auto. Das Bike blieb unter dem Wagen stecken. Er musste mit dem Hubschrauber ins Klinikum geflogen werden.

Auf der L85 bei Magdalensberg kam es am Samstag zu einem schweren Unfall. Ein Motorrad prallte gegen einen Wagen und blieb unter diesem stecken.

Am Samstagnachmittag, dem 27. September 2025, kam es im Bezirk Klagenfurt-Land zu einem schweren Motorradunfall. „Gegen 16.50 Uhr lenkte ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land sein Motorrad auf der L85 von Zollfeld kommend in Richtung Magdalensberg. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Sturz“, schildert die Landespolizeidirektion Kärnten.

Zusammenstoß mit Pkw

Das Motorrad geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einem 54-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau. Das Motorrad blieb unter dem Auto stecken und wurde einige Meter mitgeschleift. Der Lenker wurde zur Seite geschleudert und kam direkt vor einem weiteren entgegenkommenden Wagen, gelenkt von einem 50-jährigen Grazer, auf der Fahrbahn zu liegen. Nur durch sofortiges Bremsen konnte dieser eine weitere Kollision verhindern.

Verletzter ins Klinikum geflogen

Der 18-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der 54-jährige Autofahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Totalschaden am Motorrad

Am Motorrad entstand Totalschaden, auch der Wagen wurde erheblich beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die L85 war für die Dauer der Erstversorgung rund 20 Minuten lang gesperrt. „Die Aufräumarbeiten wurden von der Straßenmeisterei Völkermarkt durchgeführt“, heißt es vonseiten der Polizei abschließend.