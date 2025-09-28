5.000-Euro-Spende soll Sternenkinder-Familien Trost spenden

Der Rotary Club Klagenfurt überreichte der gemeinnützigen Organisation Wandelstern eine Spende in Höhe von 5.000 Euro. Diese setzt sich ehrenamtlich für Familien ein, welche ein Kind verloren haben.

„Wir bedanken uns von ganzem Herzen beim Rotary Club Klagenfurt“, betont Bernadette Hartl, Landesobfrau des Vereins Wandelstern. „Diese Hilfe ermöglicht es uns, Betroffene nicht nur finanziell, sondern vor allem menschlich zu entlasten. Jede Unterstützung schenkt uns Kraft, unseren Weg weiterzugehen und für die Familien da zu sein.“

©Mein Sternenkind | Das Geld fließt in Verabschiedungskörbchen … ©Mein Sternenkind | … oder Sternenkindersärge, welche den betroffenen Familien kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Hilfe für Familien in schwersten Stunden

Die Spende des Rotary Clubs in Höhe von 5.000 Euro wird für Projekte wie „Sterne schauen“ eingesetzt, sowie für notwendige Materialien – darunter auch liebevoll gefertigte Sternenkindersärge, Bekleidung für Frühchen und Sternenkinder sowie Trostmaterialien, welche betroffenen Familien kostenlos zur Verfügung gestellt werden. „Rotary will bewegen, aktiv sein und unterstützen, wo andere gern wegsehen. Wandelstern schenkt betroffenen Familien in ihren dunkelsten Momenten Licht und Hoffnung. Wir sind dankbar, dass wir diese wertvolle Arbeit unterstützen dürfen“, betont Ralf Gigacher, Präsident des Rotary Club Klagenfurt, abschließend.