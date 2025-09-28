Skip to content
/ ©Büro LH Kaiser
Ein Bild auf 5min.at zeigt Landeshauptmann Peter Kaiser mit Ferlach-Spieler Patrik Leban. Beide halten einen Handball.
Am Foto: Ferlach-Spieler Patrik Leban und Landeshauptmann Peter Kaiser (v.l.)
Ferlach
28/09/2025
28:26!
Ferlachs Handballer feiern dritten Sieg in Serie

Nach drei Siegen in Folge ist der SC Ferlach aktuell der Tabellenführende der Handballliga. Die Mannschaft schickte Krems am Samstagabend mit einem 28:26 nach Hause. Landeshauptmann Peter Kaiser gratulierte.

„Ein emotionales, hoch spannendes Spiel“, kommentierte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) das Match. Er war eigentlich in die Halle nach Ferlach gekommen, um eine Ballspende zu überreichen. Am Ende des spannenden Heimspiels konnte der Sportreferent die Ferlacher aber gleich zweimal beglückwünschen. „Spieler des Abends“ war übrigens Florian Ploner, der wieder etliche Treffer im Tor der Kremser versenkte.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Landeshauptmann Peter Kaiser mit SC Ferlach-Obmann-Stellvertreter Max Buchbauer. Beide halten einen Handball.
©Büro LH Kaiser
Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser mit Obmann-Stellvertreter Max Buchbauer (v.l.)
