Ferlachs Handballer feiern dritten Sieg in Serie

Nach drei Siegen in Folge ist der SC Ferlach aktuell der Tabellenführende der Handballliga. Die Mannschaft schickte Krems am Samstagabend mit einem 28:26 nach Hause. Landeshauptmann Peter Kaiser gratulierte.

„Ein emotionales, hoch spannendes Spiel“, kommentierte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) das Match. Er war eigentlich in die Halle nach Ferlach gekommen, um eine Ballspende zu überreichen. Am Ende des spannenden Heimspiels konnte der Sportreferent die Ferlacher aber gleich zweimal beglückwünschen. „Spieler des Abends“ war übrigens Florian Ploner, der wieder etliche Treffer im Tor der Kremser versenkte.