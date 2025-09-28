Skip to content
/ ©TiKo Klagenfurt
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Hund und einen weißen Kater.
Hast du ein Plätzchen für die Vierbeiner?
Klagenfurt
28/09/2025
TiKo Klagenfurt

Begleiter auf vier Pfoten gesucht? Lini und Viktor freuen sich auf dich

Tiere sind bekanntlich die besseren Menschen. Was gibt es also Schöneres, als mit einem tierischen Freund zusammenzuleben? Auch diese Woche haben wir wieder zwei besondere Tiere für euch, die einen Lebensplatz suchen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(151 Wörter)

Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten viele Tiere sehnsüchtig auf ein Zuhause. Zwei davon dürfen wir euch am heutigen Sonntag vorstellen: die Hündin Lini und den Kater Viktor.

Liebevolles Zuhause für Lini gesucht

Infos zu Lini

  • weiblich
  • nicht kastriert
  • Appenzeller Mischling
  • ca. 9 Jahre alt

„Lini ist fremden Menschen gegenüber skeptisch und braucht daher ein bisschen Zeit, um Vertrauen zu fassen“, erklären die Tierpfleger aus dem Tierschutz Kompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt. Zudem benötigt der Vierbeiner regelmäßig Medikamente gegen Inkontinenz. Gesucht wird deshalb ein ruhiges Zuhause, idealerweise mit Garten, bei erfahrenen neuen Besitzern.

Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Hund, der im Freien auf einer Wiese steht. Er ist von Laub umgeben.
©TiKo Klagenfurt
Schließt du Lini in dein Herz?

Notfellchen braucht deine Hilfe

Infos zu Viktor

  • männlich
  • kastriert
  • Europäisch Kurzhaar
  • ca. 8 1⁄2 Jahre alt

Kater Viktor ist sehr zutraulich und sucht die Nähe zum Menschen. Jedoch hat er Zahnprobleme, leidet unter chronischem Schnupfen und hat immer wieder mit Augenentzündungen zu kämpfen. Gesucht wird daher ein ruhiges und liebevolles zu Hause mit viel Verständnis für seine Baustellen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt einen weißen Kater.
©TiKo Klagenfurt
Notfellchen Viktor wartet im TiKo Klagenfurt auf dich.

Tiere kennenlernen

Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung kennenlernen

Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16.30 Uhr
Samstag: 10 bis 13 Uhr

Spendenkonto

Austrian Anadi Bank
IBAN: AT965200000004009991
BIC: HAABAT2KXXX

