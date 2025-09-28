Begleiter auf vier Pfoten gesucht? Lini und Viktor freuen sich auf dich

Tiere sind bekanntlich die besseren Menschen. Was gibt es also Schöneres, als mit einem tierischen Freund zusammenzuleben? Auch diese Woche haben wir wieder zwei besondere Tiere für euch, die einen Lebensplatz suchen.

Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten viele Tiere sehnsüchtig auf ein Zuhause. Zwei davon dürfen wir euch am heutigen Sonntag vorstellen: die Hündin Lini und den Kater Viktor.

Liebevolles Zuhause für Lini gesucht

Infos zu Lini weiblich

nicht kastriert

Appenzeller Mischling

ca. 9 Jahre alt

„Lini ist fremden Menschen gegenüber skeptisch und braucht daher ein bisschen Zeit, um Vertrauen zu fassen“, erklären die Tierpfleger aus dem Tierschutz Kompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt. Zudem benötigt der Vierbeiner regelmäßig Medikamente gegen Inkontinenz. Gesucht wird deshalb ein ruhiges Zuhause, idealerweise mit Garten, bei erfahrenen neuen Besitzern.

©TiKo Klagenfurt Schließt du Lini in dein Herz?

Notfellchen braucht deine Hilfe

Infos zu Viktor m ännlich

kastriert

Europ äisch Kurzhaar

ca. 8 1⁄2 Jahre alt

Kater Viktor ist sehr zutraulich und sucht die Nähe zum Menschen. Jedoch hat er Zahnprobleme, leidet unter chronischem Schnupfen und hat immer wieder mit Augenentzündungen zu kämpfen. Gesucht wird daher ein ruhiges und liebevolles zu Hause mit viel Verständnis für seine Baustellen.

©TiKo Klagenfurt Notfellchen Viktor wartet im TiKo Klagenfurt auf dich.

Tiere kennenlernen Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung kennenlernen Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16.30 Uhr

Samstag: 10 bis 13 Uhr