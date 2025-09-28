In Klagenfurt gibt es eine neue Adresse für Zahnmedizin

Hier ist der Name Programm: "Al Dente" also bissfest heißt die neue Kassenordination, welche der Zahnarzt Daniel Horak am 25. August 2025 in der Karfreitstraße 14 in Klagenfurt eröffnet hat.

„Ich bin Facharzt der allgemeinen Zahnheilkunde, mit besonderem Engagement für den Bereich der Implantologie, sowie der ästhetischen Zahnheilkunde“, erklärt der 30-Jährige im Gespräch mit 5 Minuten. In der Karfreitstraße 14 in Klagenfurt erfüllte er sich nun seinen Traum von einer eigenen Kassenordination. Diese betreibt er seit dem 25. August 2025. Geöffnet hat die Praxis immer montags bis freitags. Unterstützung erhält er von seinem siebenköpfigen Team.