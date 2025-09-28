Verbranntes Plastik am Herd: Klagenfurter Florianis rückten aus

Um 1 Uhr früh fand der Einsatz statt. „Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr konnte bereits eine starke Rauchentwicklung aus einem offenen Fenster wahrgenommen werden“, heißt es von den Florianis in den sozialen Medien.

Schwellbrand

Daraufhin drangen die Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz und mittels Löschleitung in die betroffene Wohnung vor. „Kurz darauf wurde die Wohnungsinhaberin im Eingangsbereich der stark verrauchten Wohnung aufgefunden und sofort nach draußen gebracht“, so die Berufsfeuerwehr. Es handelte sich um verbranntes Plastik am eingeschalteten Herd, dadurch entstand ein Schwellbrand. Abschließend wurde die Wohnung lange belüftet, sie sei derzeit unbewohnbar.