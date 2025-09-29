Streit um Spielschulden eskaliert: 54-Jähriger zündet Aufenthaltsraum an

Ein 54-Jähriger soll nach einem Streit um Spielschulden in Klagenfurt Benzin in einem Aufenthaltsraum verschüttet und diesen in Brand gesetzt haben. Sechs Männer wurden verletzt – zwei davon schwer.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 18.40 Uhr. Der Mann soll laut Polizeiangaben in dem mit insgesamt acht Personen besetzten Aufenthaltsraum Benzin aus einem Kanister verschüttet und anschließend entzündet haben. Alle Anwesenden konnten sich zwar rechtzeitig ins Freie retten, dennoch erlitten zwei Klagenfurter (52 und 55 Jahre alt) schwere Brandverletzungen.

Künstlicher Tiefschlaf

Beide mussten in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden, einer von ihnen wurde per Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Graz geflogen. Vier weitere Männer im Alter zwischen 45 und 62 Jahren kamen mit leichten Verletzungen davon.

©Berufsfeuerwehr Klagenfurt Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.

Streit über Spielschulden

Laut ersten Ermittlungen dürfte ein Streit über Spielschulden der Auslöser der Tat gewesen sein. Die Beteiligten kannten einander und sollen sich regelmäßig zu privaten Pokerrunden getroffen haben.

Tatverdächtiger wurde festgenommen

Der Tatverdächtige befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch vor Ort. Er wurde festgenommen, war jedoch aufgrund einer mittleren Alkoholisierung nicht einvernahmefähig und wurde ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt überstellt. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie der Rettungsdienst. Die weiteren Ermittlungen führt der Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2025 um 06:46 Uhr aktualisiert