Sanierungsplan für MID Holding GmbH angenommen

Die Gläubiger der MID Holding GmbH haben dem Sanierungsplan mehrheitlich zugestimmt. Damit ist die Fortführung des Unternehmens vorerst gesichert. Seit 18. Juni läuft ein Insolvenzverfahren.

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV 1870) berichtet, fand am 29. September 2025 am Landesgericht Klagenfurt die Sanierungsplantagsatzung statt. Das Unternehmen befindet sich seit dem 18. Juni 2025 in einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Bereits per 26. Juni 2025 wurden die Teilbereiche Buchhaltung und Rechtsabteilung insolvenzgerichtlich geschlossen.

Hohe Forderungen

Bislang wurden 26 Forderungen in Höhe von rund 24,93 Millionen Euro angemeldet. Davon sind aktuell 12,24 Millionen Euro anerkannt. Der angenommene Plan sieht vor, dass die Insolvenzgläubiger ihre Forderungen zu 100 Prozent ersetzt bekommen: 30 Prozent sollen in einer ersten Rate bis 3. November 2025 (ausgeschüttet durch die Masseverwalterin) bezahlt werden. Die weiteren 70 Prozent sollen in einer zweiten Rate bis 29. September 2027 getilgt werden. Voraussetzung ist die Annahme und rechtskräftige Bestätigung des Sanierungsplanes. Damit ist die Fortführung des Unternehmens vorerst gesichert.