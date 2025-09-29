BayWa steigt aus: Mega-Deal um Lagerhaus WHG

Die Raiffeisen Landesbank Kärnten und 16 Kärntner Lagerhäuser übernehmen die Anteile des bisherigen Mehrheitseigentümers BayWa Austria Holding GmbH an der WHG. Die BayWa hielt bisher rund 51,1%. Die diesbezüglichen Verträge wurden heute unterzeichnet.

Raiffeisen Landesbank Kärnten und Kärntner Lagerhäuser übernehmen Mehrheit an „Unser Lagerhaus WHG“

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Wettbewerbsbehörden sowie Investitionskontrollbehörden und soll bis Ende 2025 vollzogen werden. Die künftigen Eigentumsverhältnisse stellen sich wie folgt dar: 60,3 % hält die Raiffeisen Landesbank Kärnten, 36,7 % die Kärntner Lagerhäuser und rund 3 % werden im Wesentlichen von Eigentümern aus dem Tiroler Raiffeisensektor gehalten. Damit steht die WHG künftig mehrheitlich im Eigentum von Kärntner Raiffeisen-Genossenschaften.

Neue Eigentümerstruktur soll Wettbewerbsfähigkeit stärken

Gert Spanz, Vorstandsdirektor der Raiffeisen Landesbank Kärnten, betont: „Als langjähriger Anteilseigner kennen wir die Entwicklung der WHG und den Warensektor sehr gut. Diese enge Verbindung und die gewachsene Partnerschaft bilden das Fundament für die künftig noch intensivere Zusammenarbeit. Mit der Übernahme der Anteilsmehrheit verfolgen wir das Ziel, die regionale Wertschöpfung nachhaltig zu sichern und stabile Rahmenbedingungen für Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten. Die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der WHG sind damit gestellt.“ Hans Paul Unterweger, Obmann des genossenschaftlichen Beirats Kärnten, ergänzt: „Es freut uns sehr, dass es gemeinsam gelungen ist, die Anteilsmehrheit an der WHG zu erwerben. Die neue Eigentümerstruktur wird die Wettbewerbsfähigkeit der WHG stärken und eine stabile Basis für eine kontinuierliche Weiterentwicklung schaffen.“