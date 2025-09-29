Fälle häufen sich: Stromverkäufer geben sich als STW-Mitarbeiter aus

Achtung! In Klagenfurt kommt es derzeit wieder vermehrt zu Fällen von unseriösen Stromverkäufern, die sich als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgeben. Das Unternehmen warnt.

Derzeit kommt es in Klagenfurt wieder zu vermehrten Vorfällen mit aggressiven Stromverkäufern, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Klagenfurt ausgeben. „Sie überrumpeln die Kunden unter dem Vorwand, den Strompreis überprüfen zu wollen und lassen sie ein Formular unterschreiben mit der Folge, dass ein neuer Stromvertrag bei einem anderen Anbieter abgeschlossen wird“, warnen die Stadtwerke in einer Aussendung. Die Vorgehensweise sei ihnen vermehrt von betroffenen Kunden gemeldet worden.

Das sollten Betroffene tun

Die Stadtwerke weißen darauf hin, dass bei Verdachtsmomenten immer nach einem Ausweis bzw. einer Mitarbeiterkarte gefragt werden sollte. „STW-Mitarbeiter können sich immer entsprechend ausweisen. Im Zweifelsfall können Kund:innen im STW-ServiceCenter unter Tel. 0463 – 521 – 880 anrufen und sich vergewissern, ob es diesen STW-Mitarbeiter wirklich gibt“, informiert das Unternehmen abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2025 um 17:43 Uhr aktualisiert