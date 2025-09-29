Rettungseinsatz: Klagenfurter bei Mountainbike-Unfall schwer verletzt

Ein 56-jähriger Mountainbiker aus Klagenfurt stürzte am Montag auf einem Forstweg nahe der Klagenfurter Hütte schwer.

Am Montagnachmittag, 29. September, lenkte ein 56-jähriger Mann aus Klagenfurt sein Mountainbike auf einem abgeschrankten Forstweg von der Klagenfurter Hütte talwärts in Richtung Bärenindustriepark. Etwa zwei Kilometer vor dem Parkplatz Johannesruhe verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte linksseitig vom Forstweg in steil abfallendes Gelände.

Mann schwer verletzt

Ein zufällig vorbeikommender 50-jähriger Mann aus Salzburg setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Der Verunfallte wurde von der Bergrettung Ferlach mittels Gebirgstrage gerettet, vor Ort vom Rettungsdienst notärztlich erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt in das Klinikum Klagenfurt geflogen.