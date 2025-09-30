Auf einem Parkplatz: 65-Jährige übergibt hohe Geldsumme an Unbekannte

Eine 65 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Klagenfurt wurde am Montag Opfer eines perfiden Telefonbetrugs.

Gegen 16 Uhr erhielt die Dame einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Am Telefon wurde ihr vorgespielt, ihre Tochter sei in einen Unfall verwickelt und müsse ins Gefängnis, falls nicht sofort eine hohe Geldsumme bezahlt werde.

Geld wurde auf einem Parkplatz übergeben

Der Anruf zog sich mit Unterbrechungen bis in die späten Abendstunden. Schließlich begab sich die Frau nach Klagenfurt und wartete – wie von den Betrügern gefordert – auf einem Parkplatz, um das Geld zu übergeben. Um 23.45 Uhr händigte sie die Bargeldsumme an eine unbekannte Frau aus.

Beschreibung der Täterin: weiblich, etwa 20 Jahre alt

schwarze Haare, zu einem Zopf gebunden

klein, leicht mollig

trug eine schwarze Jacke, Brille und führte eine weiße Handtasche bei sich

Kurz nach Mitternacht erstattete die Frau Anzeige

Erst nach Mitternacht, gegen 0.30 Uhr, telefonierte die Frau mit ihrer echten Tochter und erkannte den Betrug. Sie erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser bekannten Betrugsmasche und rät, im Zweifel sofort selbst Angehörige zu kontaktieren und die Notrufnummer 133 zu wählen.