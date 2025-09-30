Derby-Niederlage zum Auftakt: Rotjacken unterliegen VSV mit 5:8

Vor stimmungsvoller Kulisse in Villach erwischten die Hausherren den besseren Start und gingen nach sieben Minuten in Führung.

Head Coach Janne Hukka musste ohne Goalie Maximilian Obereder, Alexander Apold und Mitja Beuthe antreten. Dafür feierte Christoph Platzer nach über vier Jahren ein Comeback im Rotjacken-Trikot. Im Tor begann Clemens Meixner, Backup war Nikolaus Petritsch.

Der Spielverlauf

Vor stimmungsvoller Kulisse in Villach erwischten die Hausherren den besseren Start und gingen nach sieben Minuten in Führung. Doch Tobias Grabner stellte nach Vorarbeit von Viktor Lesnjak den Ausgleich her. Im Powerplay legte der VSV erneut vor, ehe Sebastian Flaschberger nach Zuspiel von Gabriel Lekas das 2:2 markierte. Auch im zweiten Drittel blieb es ein offener Schlagabtausch. Tim Deisinger glich zum 3:3 aus, doch in dieser Phase übernahmen die Villacher endgültig das Kommando und zogen mit drei Treffern in Serie auf 6:3 davon. Im Schlussabschnitt bäumten sich die Rotjacken nochmals auf: Rückkehrer Christoph Platzer traf nach Vorarbeit von Kapitän Luca Wurmitzer zum 7:4, kurz vor Ende stellte Fabian Grabner auf 8:5. Doch gegen die Offensivstärke des VSV – allen voran Timo Schmid mit vier Treffern – war kein Vorbeikommen. Zum MVP der Rotjacken wurde Sebastian Flaschberger gewählt (1 Tor, 1 Assist).

Fazit des Spiels

Trotz der 5:8-Niederlage zeigten die Rotjacken eine couragierte Leistung und präsentierten sich offensiv gefährlich. Defensiv wartet aber noch Arbeit, wenn kommende Woche die ersten Punkte eingefahren werden sollen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 09:58 Uhr aktualisiert