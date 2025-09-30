Rund 6.000 Kilometer Luftlinie Distanz sind kein Hindernis: Die WI’MO Klagenfurt hat ihre Kooperation mit der Initiative Africa Animi Alama in Tansania vertieft. Bereits vor Jahren gründete die Oberkärntner Schneidermeisterin Reinhild Wendl im ostafrikanischen Staat eine Schneiderschule, nun führte bereits zum zweiten Mal das Praktikum im Rahmen ihrer Ausbildung an der Modeabteilung der WI’MO drei Kärntner Jugendliche nach Momella ins Kilimandscharo-Gebiet. Für mehrere Wochen tauschten Lea Graf, Marie Preiß und Lisa Sadek – in ihrer Heimat angehende Maturantinnen – die Kärntner Gemeinden Magdalensberg, Wernberg und Wolfsberg gegen ein Leben in Afrika, um in der Schneiderschule vor Ort ihr Know-how weiterzugeben. Sadek erklärt: „In drei Wochen durften wir zwanzig Mädchen das Entwurfs- und Schnittzeichnen, das Modedesign und das Nähen näherbringen. Wir durften ihnen neue Techniken beibringen und jeden Tag aufs Neue die Freude an der Mode wecken.“

Ehrgeiz und Freude

Das Trio, das von aktiven und ehemaligen Lehrkräften der WI’MO unterstützt wurde, hatte in der täglichen Arbeit mit verschiedenen Herausforderungen – fehlende Maschinen und Verständigungsprobleme – zu kämpfen, konnte diese aber aus dem Weg räumen. Graf: „Die enorme Motivation, der Ehrgeiz und die Freude, die alle Schülerinnen mitbrachten, halfen dabei, alle Probleme zu lösen. Es war spürbar, dass alle bereit waren, ihr Bestes zu geben und von uns zu lernen.“

Fashion Show mit zwei Kollektionen unter freiem Himmel

Höhepunkt der Wochen in Tansania war eine Fashion Show der Schülerinnen, die unter freiem Himmel stattfinden konnte. Zuvor trainierte die Kärntner Abordnung mit ihren Schützlingen intensiv die lebendige Choreografie am improvisierten Laufsteig. Preiß: „Als die Gäste dann alle eingetroffen waren, konnte man schon die Aufregung unserer Schülerinnen spüren. Doch sobald sie losgelegt hatten, war die ganze Nervosität verflogen – sie haben regelrecht die Bühne gerockt. Das ganze Publikum hat die Show genossen, und unsere Schülerinnen haben mit viel Freude ihre selbst genähten Outfits toll präsentiert.“

„Wertschätzung, Dankbarkeit und ganz viel Lebensfreude“

Am vergangenen Freitag präsentierten die Schülerinnen auf Einladung des Vereins ZUGängliche Kunst ihre Erfahrungen im Pörtschacher Bahnhof. Rückblickend im Vordergrund stehen nicht nur die fachlichen Erlebnisse und die Fähigkeiten, die sie gewinnen konnten. Preiß: „Ich habe viel über Zusammenarbeit und kulturellen Austausch gelernt und bin sehr dankbar dafür, diese Chance bekommen zu haben. Ich werde diese Wochen niemals vergessen.“ Klassenkollegin Sadek stimmt zu: „Es war unglaublich bewegend und schön zu sehen, mit welcher Freude die Mädchen der Schneiderschule an ihren Kleidungsstücken gearbeitet haben. Wir haben in den Wochen unglaublich viel gelacht und getanzt und hätten uns gewünscht, die Zeit würde niemals enden.“ Graf bringt es auf den Punkt: „Wir konnten viel Wissen weitergeben, das Wichtigste aber von ihnen lernen: ihre Wertschätzung, Dankbarkeit und ganz besonders ihre Lebensfreude. Für mich persönlich war es das Schönste zu verstehen, dass der Mensch und sein Wesen das ist, was für sie zählt, und nicht das Materielle, was man besitzt.“

Für mehrere Wochen tauschten Lea Graf, Marie Preiß und Lisa Sadek gegen ein Leben in Afrika.

Kärntner Know-how für Tansania

Im Rahmen der Veranstaltung unterstrich Schulgründerin Wendl schließlich auch den Wunsch, die Kooperation mit der WI’MO fortzuführen. „Mittlerweile haben sich 31 Absolventinnen der Schneiderschule in Momella selbständig gemacht. Dabei profitieren sie auch stark von jenem europäischen und ganz konkret auch Kärntner Know-how, das wir ihnen weitergeben. Die Schülerinnen haben hier einen sehr wertvollen Beitrag geleistet. Daher würden wir uns auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit freuen.“