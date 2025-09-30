Künstler aufgepasst: Stadt Klagenfurt vergibt Stipendium in Paris

Ein sechsmonatiger Studienaufenthalt im Künstleratelier in Paris plus Stipendium wird seitens der Landeshauptstadt Klagenfurt für das erste Halbjahr 2026 ausgeschrieben. Bewerbungen sind ab sofort bis 31. Oktober möglich.

Die in Paris entstandenen Werke werden in einer Ausstellung im „Living Studio“ der Stadtgalerie ausgestellt.

Die in Paris entstandenen Werke werden in einer Ausstellung im „Living Studio“ der Stadtgalerie ausgestellt.

Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee verfügt gemeinsam mit dem Land Kärnten seit 1986 über ein Wohnatelier für Künstler in der Cité Internationale des Arts in Paris. Abwechselnd mit dem Land Kärnten vergibt Klagenfurt jedes zweite Jahr per Ausschreibung zwei Stipendien (jeweils für 6 Monate) für Bildende Kunst in der Metropole an der Seine.

Stipendium für das erste Halbjahr

Für das Jahr 2026 schreibt die Stadt vorerst ein Stipendium für das erste Halbjahr aus. Von 2. Jänner bis 27. Juni stehen der Stipendiatin/dem Stipendiaten die Wohnmöglichkeit im Atelier und 9.000 Euro zur Verfügung. Reise-, Material- und Betriebskosten müssen von der Künstlerin/dem Künstler selbst bezahlt werden.

Jahrelange Tradition

„Ich freue mich, dass wir das Paris-Stipendium, welches eine jahrelange Tradition hat, fortführen können. Für Künstler ist der Arbeitsaufenthalt in einer internationalen Metropole und in der Nachbarschaft von Kunstschaffenden aus aller Welt eine tolle Möglichkeit, sich für neue Projekte inspirieren zu lassen und sich zu vernetzen“, so Kulturstadtrat Franz Petritz.

Bewerbungsende ist der 31. Oktober

Die in Paris entstandenen Werke werden in einer Ausstellung im „Living Studio“ der Stadtgalerie ausgestellt. Bewerbungen (mit Lebenslauf, Portfolio und Beschreibung des Kunstprojekts, das in Paris realisiert werden soll) sind ab sofort bis spätestens 31. Oktober möglich. Interessierte können die Bewerbungen an die Kulturabteilung der Landeshauptstadt Klagenfurt unter kultur@klagenfurt.at schicken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 14:25 Uhr aktualisiert