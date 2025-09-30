Brandanschlag in Klagenfurt: Jetzt wird wegen versuchten Mordes ermittelt

Brandanschlag in Klagenfurt mit mehreren Verletzten ermittelt die Staatsanwaltschaft nun wegen versuchten Mordes. Gegen den 54-jährigen Tatverdächtigen wurde Untersuchungshaft beantragt.

Nach jenem Brandanschlag in Klagenfurt, bei dem am Sonntag ein 54-Jähriger zwei Männer schwer und vier leicht verletzt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen. Wie Staatsanwaltschaftssprecher Markus Kitz auf APA-Anfrage mitteilte, wurde ein Antrag auf Untersuchungshaft gegen den Mann gestellt. Die Tat war um 18.40 Uhr im Aufenthaltsraum einer Firma verübt worden, in dem insgesamt acht Personen anwesend waren.

Mehrere Verletzte bei Brandanschlag in Klagenfurt

Der 54-Jährige hatte plötzlich den Inhalt eines Benzinkanisters verschüttet und angezündet. Alle Personen schafften es, ins Freie zu flüchten. Zwei Männer, ein 52-jähriger und ein 55-jähriger Klagenfurter, erlitten aber so schwere Brandverletzungen, dass sie in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden mussten. Vier weitere Männer (45, 48, 51 und 62 Jahre alt) wurden leicht verletzt. Mehr dazu liest du hier: Streit um Spielschulden eskaliert: 54-Jähriger zündet Aufenthaltsraum an.

Streit um Spielschulden eskalierte

Laut ersten Ermittlungen hatte es vor der Tat einen Streit um Spielschulden des Beschuldigten gegeben. Dieser war beim Eintreffen der Polizei noch am Tatort und wurde festgenommen. Er war zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. Alle Personen kannten einander, sie dürften sich öfters zum Pokerspielen getroffen haben, hieß es von der Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 16:05 Uhr aktualisiert