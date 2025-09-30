Grünes Licht für Klagenfurter Weihnachtsbeleuchtung

Tausende Lichter werden auch in diesem Jahr die Klagenfurter Innenstadt in festlichem Glanz erstrahlen lassen. Die Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung ist gesichert.

Es sind tausende Lichter, die alle Jahre wieder die Klagenfurter Innenstadt in der Adventzeit erleuchten. „Die Weihnachtsbeleuchtung ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Sie zieht nicht nur viele Bürgerinnen und Bürger aus Klagenfurt in die Innenstadt, sondern ist auch Anziehungspunkt für viele Touristen aus dem Alpen-Adria-Raum“, heißt es in einer Aussendung der Stadt Klagenfurt. Aufgrund der Finanzlage der Stadt war bisher allerdings ungewiss, ob auch in diesem Jahr wieder die Finanzierung für die Weihnachtsbeleuchtung aufgestellt werden kann.

210.000 Euro Kosten: Klagenfurter Weihnachtsbeleuchtung gesichert

Nun wurde diesbezüglich eine Entscheidung getroffen. „Wirtschaftsreferent Stadtrat Max Habenicht und Finanzreferentin Stadträtin DI Constance Mochar haben nun eine Lösung gefunden, sodass grünes Licht für die Weihnachtsbeleuchtung gegeben werden konnte“, heißt es in der Aussendung weiter. Der Kostenaufwand für Auf- und Abbau der umfassenden Beleuchtung wird sich auf rund 210.000 Euro belaufen. „Informationen zu den genauen Betriebszeiten der Weihnachtsbeleuchtung folgen zeitgerecht“, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 21:02 Uhr aktualisiert