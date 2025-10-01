Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Absolventen bei der Zeugnisverleihung.
Am Freitag ging die Zeugnisverleihung über die Bühne.
Klagenfurt
01/10/2025
Zeugnisverleihung
Ausbildung geschafft: Medizinische Masseure starten ins Berufsleben

19 Absolventen der Kneipp-Akademie und des MAZ Kärnten schlossen kürzlich ihre Ausbildung zum medizinischen Masseur ab. Am Freitag wurden ihnen die Zeugnisse im Felsenkeller in Klagenfurt überreicht.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
„Es handelt sich nicht nur um ein Diplom, sondern um ein gesetzlich geregeltes Zeugnis, das den Absolventen einen anerkannten Berufseinstieg im Gesundheitsbereich ermöglicht“, weiß die lehrberechtigte Heilmasseurin Sigrun Unterköfler-Carlet. Das Ausbildungsjahr umfasst Unterricht in Anatomie, Pathologie und sechs verschiedenen Massagetechniken sowie ein halbes Jahr klinisches Praktikum in Krankenhäusern, Therapieeinrichtungen und Praxen.

Nächster Karriereschritt

Viele Absolventen setzen ihre Ausbildung nun mit der Aufschulung zum Heilmasseur fort. Ulrike Herzig, Leiterin der Kneipp-Akademie: „Unsere Ausbildung zieht nicht nur junge Menschen nach der Matura an. Auch Quereinsteiger und Spätberufene finden hier ihren Weg. Gerade die Mischung hat diese Klassengemeinschaft so besonders gemacht – die gegenseitige Unterstützung war beeindruckend.“

