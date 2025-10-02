Blindes Pony „Geronimo“ bekommt liebevollen Platz in Klagenfurt

Der Verein "Leben und Lachen" hilft Familien mit beeinträchtigten Kindern und rettet Tiere aus Notlagen. So auch das nahezu blinde Pony "Geronimo", das heute an den Hof gekommen ist.

Zwei Ponys, die beide auf den Namen Maxi hören, gehören schon an den Hof des Vereins „Leben und Lachen“. Präsidentin Ivonne Krauthöfer erzählt im Gespräch mit 5 Minuten von Geronimo, der kürzlich am Hof ankam.

Verein „Leben und Lachen“ nimmt Geronimo auf

Doch wie ist es dazu gekommen? „Ich war in einem Pferdegeschäft, um für unsere Ponys einzukaufen, dann bin ich mit der Verkäuferin ins Gespräch gekommen. Sie hat mir erzählt, dass ihre Tochter ein fast blindes Pony hatte, welches sich aber leider nicht mit ihrem großen Pferd vertragen hat“, erzählt Krauthöfer gegenüber 5 Minuten. Das Pony kam wieder zur Besitzerin, diese konnte es aber nicht mehr behalten. „Da sind wir ins Spiel gekommen“ und nun findet Geronimo einen liebevollen Platz. Schon am heutigen Donnerstag kam er an den Hof des Vereins.

©Verein Leben und lachen Am Foto: Johann Partl und Pony „Geronimo“

Momentan sieht er noch Umrisse

Die Kosten dafür hat der ehemalige Kampfsportmeister Johann Partl übernommen, so Krauthöfer weiter. Geronimo leidet an der sogenannten „Mondblindheit“. Momentan sieht er noch Umrisse, es kann aber sein, dass er wohl völlig blind wird. „Wir müssen uns jetzt intensiv mit dem Pony beschäftigen, müssen schauen, dass es sich gut zurechtfinden und integrieren kann“, so die Präsidentin des Vereins weiter. Außerdem sei es sehr kinderlieb und „wir können dann, wie auch schon mit den zwei anderen, spazieren gehen.“

Was ist „Mondblindheit“? Auf der Plattform EQUIVA heißt es, dass es sich bei der sogenannten „Mondblindheit“ um eine periodische Augenentzündung handelt. Es kommt dabei „zu einer Entzündung der mittleren Augenhaut auf einem oder auch auf beiden Augen des Pferdes. Typisch für diese Erkrankungen ist das Auftreten in wiederkehrenden Schüben, die von Mal zu Mal heftiger werden. Dabei kommt es fortwährend zu einer Schädigung der Augen und schlussendlich auch zur vollständigen Erblindung des Pferdes, sofern keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden.“ Die Ursache für diese Erkrankung sei ungeklärt. „Man vermutet unter anderem einen bakteriellen Befall mit Leptospiren. Allerdings kommen auch andere Auslöser wie zum Beispiel eine Immunschwäche sowie genetische Faktoren infrage.“