Bärenapotheke feiert Neustart: Johanna Jobst übernimmt

Mit frischem Schwung startet die Bärenapotheke in der Rosentalerstraße in eine neue Ära: Johanna Jobst hat die Leitung übernommen und setzt gemeinsam mit ihrem Team auf eine moderne, ganzheitliche Gesundheitsversorgung.

„Mein Ziel ist es, die Menschen nicht nur bei akuten Beschwerden zu unterstützen, sondern ihnen langfristig Wege zu mehr Gesundheit und Lebensqualität aufzuzeigen“, betont die 37-jährige Apothekerin. Zur feierlichen Neueröffnung gratulierten auch Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) sowie Gesundheitsstadtrat Franz Petritz (SPÖ). Beide würdigten den Einsatz von Johanna Jobst, die mit ihrem Fachwissen und Engagement einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsver­sorgung im Klagenfurter Einzugsgebiet leistet.