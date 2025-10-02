Skip to content
/ ©Büro Stadtrat Petritz
Ein Bild auf 5min.at zeigt Vizebürgermeister Ronald Rabitsch und Gesundheitsstadtrat Franz Petritz mit Apothekerin Johanna Jobst und ihrem Team vor der Bärenapotheke.
Besonderes Augenmerk legt die 37-jährige Apothekerin und Unternehmerin auf die Prävention.
Klagenfurt
02/10/2025
Eröffnung
Bärenapotheke feiert Neustart: Johanna Jobst übernimmt

Mit frischem Schwung startet die Bärenapotheke in der Rosentalerstraße in eine neue Ära: Johanna Jobst hat die Leitung übernommen und setzt gemeinsam mit ihrem Team auf eine moderne, ganzheitliche Gesundheitsversorgung.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)

„Mein Ziel ist es, die Menschen nicht nur bei akuten Beschwerden zu unterstützen, sondern ihnen langfristig Wege zu mehr Gesundheit und Lebensqualität aufzuzeigen“, betont die 37-jährige Apothekerin. Zur feierlichen Neueröffnung gratulierten auch Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) sowie Gesundheitsstadtrat Franz Petritz (SPÖ). Beide würdigten den Einsatz von Johanna Jobst, die mit ihrem Fachwissen und Engagement einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsver­sorgung im Klagenfurter Einzugsgebiet leistet.

