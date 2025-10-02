KAC reist nach Linz: Erstes Wiedersehen nach Halbfinalserie

Am Freitag strebt der EC-KAC in der win2day ICE Hockey League die Rückkehr auf die Siegerstraße an. Die Rotjacken treten auswärts bei den Black Wings Linz an. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.

Sein sechstes Spiel in der noch jungen Saison der win2day ICE Hockey League führt den EC-KAC an den nördlichsten Liga-Standort: Die Rotjacken gastieren am Freitag, dem 3. Oktober 2025, bei den Black Wings Linz. Es ist das erste Wiedersehen mit den Oberösterreichern seit der gegeneinander ausgetragenen Halbfinalserie im Frühjahr und KAC-Verteidiger David Maier weiß: „Linz agiert strukturiert und in der Defensive meist stark, vorne haben sie zwei Linien, die äußerst gefährlich sind und auch im Halbfinale letztes Jahr gezeigt haben, dass sie Tore gegen uns schießen können. Wir müssen also sehr gut spielen, damit wir morgen Punkte mitnehmen.“

KAC-Kader für Duell in Linz

Unverändert müssen die Rotjacken auf Stürmer Fabian Hochegger verzichten, der auf seinem Rehabilitationsweg in der laufenden Woche aber Fortschritte erzielt hat und wieder erste lockere Einheiten am Eis absolviert hat. Auch bei Verteidiger Jordan Murray ist in den kommenden Tagen der erste Eiskontakt geplant, ein Einsatz bereits am Freitag gegen Linz aber ausgeschlossen. Alle übrigen Kaderspieler waren im Abschlusstraining am Donnerstag mit dabei und stehen für das Auswärtsspiel in Oberösterreich zur Verfügung.