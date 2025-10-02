Klagenfurts Strandbäder lockten im Sommer 563.000 Gäste an

Die Stadtwerke Klagenfurt blicken zufrieden auf die abgelaufene Strandbad-Saison. Die stärksten Badetage seien der 15. Juni, der 22. Juni sowie der 19. Juli 2025 gewesen. In Summe zählte das Strandbad Klagenfurt an diesen Tagen 13.586, 9.591 und 9.562 Besucher. Aufgrund des durchwachsenen Wetters im Juli wurden jedoch die Rekordbesucherzahlen von 2024 ganz knapp verfehlt.

©Helge Bauer Die Stadtwerke Klagenfurt blicken zufrieden auf die abgelaufene Strandbad-Saison.

Freiluft-Kino, Konzert-Areal und Co.

Auch das abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramm wurde von den Besuchern gerne angenommen. Gestartet wurde die Saison mit der Sautrogregatta. Beim chilligen „Movie at the Lake“ flimmerte „The Greatest Showman“ über die Leinwand. 2.500 Menschen ließen sich von Film und Stimmung begeistern. Bereits einen Tag später brachte ein lustiger Spielevormittag Kinderaugen zum Strahlen. Mehr als 2000 begeisterte Besucher kamen zudem zum „Konzert am Steg“.

©Bernhard Horst | Am 19. Juli hieß es wieder: „Movie at the Lake“ im Strandbad Klagenfurt. ©Helge Bauer | Auch das „Konzert am Steg“ war heuer wieder ein voller Erfolg.

Promenade am See bereits nächste Woche geöffnet

Mieter von Kästchen, Kabinen, Häuschen und SUP-Ständer werden nun gebeten, diese bis spätestens 31. Oktober vollständig auszuräumen. Nach dem Bäderschluss am 5. Oktober ist dies von Montag bis Freitag, 8 bis 11 und 13 bis 17 Uhr möglich. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten für den Herbst und Winter sind bereits am Laufen und so kann die Wörthersee-Promenade durch das Strandbad Klagenfurt ab dem 6. Oktober freigegeben werden.