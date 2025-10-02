Flughafen gibt Riesen-Fläche für „zukunftsweisende Projekte“ frei

Der Flughafen Klagenfurt startet eine europaweite Ausschreibung zur Entwicklung von über 420.000 Quadratmeter großen, nicht betriebsnotwendigen Flächen. Unter anderem sollen dort nun ein Supermarkt und ein Hotel entstehen.

„Ziel ist die Ansiedlung zukunftsweisender Projekte, welche den Standort wirtschaftlich stärken und strategisch weiterentwickeln“, heißt es am Donnerstag in einer öffentlichen Pressemitteilung der Kärntner Flughafen Betriebs GesmbH. Konkret sollen Flächen im Süden, Norden und Südosten des Flughafenareals im Ausmaß von insgesamt über 420.000 Quadratmetern verwertet werden. Um maximale Transparenz und einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, werden die zur Verfügung stehenden Flächen europaweit ausgeschrieben. Im Zuge dieser Verfahren werden sowohl Flächen mit konkreten Nutzungen, wie für einen Supermarkt und ein Hotel, als auch großflächige Liegenschaften zur Entwicklung und langfristigen Nutzung vergeben. Die Liegenschaften verbleiben dabei im Eigentum der Flughafenbetriebsgesellschaft.

Wirtschaftskammer-Präsident sieht großes Potenzial

Begrüßt wird der Vorstoß unter anderem von Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl: „Die Wirtschaft hat klare Vorstellungen, wie der Airport Klagenfurt als wichtige Infrastruktureinrichtung des Landes aus der Problemzone herausgeführt und mittel- bis langfristig weiterentwickelt werden kann. Ein Teil davon ist die Aktivierung des Areals, die kaufmännisch sinnvoll ist und den Flughafen als Ganzes attraktiver machen wird.“ Mandl erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass in einem gemeinsamen Workshop mit Vertretern der Wirtschaftskammer, des Flughafens und der Landespolitik bereits vor Monaten drei konkrete Projekte ausgearbeitet worden seien.

Dabei handelt es sich um … den Green Sky Tech Campus , der als Test- und Simulationszentrum in enger Zusammenarbeit mit dem „Lakeside Science & Technology Park” die infrastrukturellen Möglichkeiten des Flughafens zur Weiterentwicklung von Drohnensteuerungen und Autonomem Fahren nutzen soll;

, der als Test- und Simulationszentrum in enger Zusammenarbeit mit dem „Lakeside Science & Technology Park” die infrastrukturellen Möglichkeiten des Flughafens zur Weiterentwicklung von Drohnensteuerungen und Autonomem Fahren nutzen soll; den Airport Sport and Fun Park, der als Freizeitcenter für Familien, Touristen und Einheimische Indoor- und Outdoor-Aktivitätsmöglichkeiten wie Kletterhalle, Seilgarten, Bouldern, Gaming, Laser Tag, Kartbahn, Flying Fox, Haus der Natur, Wavepools und mehr bieten könnte;

der als Freizeitcenter für Familien, Touristen und Einheimische Indoor- und Outdoor-Aktivitätsmöglichkeiten wie Kletterhalle, Seilgarten, Bouldern, Gaming, Laser Tag, Kartbahn, Flying Fox, Haus der Natur, Wavepools und mehr bieten könnte; ein On-Demand-Special-Logistics-Center, das zeitkritische und/oder hochsensible Produkte sicher und schnell per Straße, Schiene oder Luft zu den Weltmärkten bringen kann.

©WKK / Helge Bauer Am Foto: Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl

Mandl fordert mehr Einsatz für Kernaufgabe

Bei aller Unterstützung für die Weiterentwicklung der Flughafenperipherie mahnt Mandl allerdings auch weiteres Engagement für das Kerngeschäft ein: „Das gute Angebot an Ferienfliegern ist erfreulich, aber aus Sicht der Wirtschaft geht es in erster Linie immer noch darum, den schnellen Anschluss an einen weiteren internationalen Hub zu schaffen und das Incoming für den Kärntner Tourismus deutlich zu verstärken. Das dürfen wir neben der Immobilienbewirtschaftung nicht aus den Augen verlieren.“