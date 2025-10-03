Skip to content
/ ©Nicolas Zangerle
Ein Bild auf 5min.at zeigt drei Läufer am Lendkanal in Klagenfurt. Im Vordergrund steht ein Plakat, dass den Lauf ankündigt.
200 Läufer werden am kommenden Freitag, dem 10. Oktober 2025, beim "Mental Health Run" in Klagenfurt erwartet.
Klagenfurt
03/10/2025

Laufen für die psychische Gesundheit: Mental Health Run am 10. Oktober

Am kommenden Freitag, dem 10. Oktober 2025, steht Klagenfurt ganz im Zeichen der psychischen Gesundheit. Um 17 Uhr fällt beim Strandbad Loretto der Startschuss zum 2. Mental Health Run.

von Tanja Janschitz
Der Veranstalter – die pro mente gruppe kärnten – erwartet rund 200 Läufer, welche die etwa fünf Kilometer lange Strecke in Angriff nehmen werden. Ganz gleich, ob laufend, walkend oder gehend.

Viele bekannte Gesichter

Unter den erwarteten Teilnehmenden sind auch viele bekannte Gesichter zu finden, beispielsweise die beiden Geschäftsführerinnen von pro mente kärnten, Petra Müller und Brigitte Kowatsch sowie Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) und Sportstadträtin Constance Mochar (SPÖ). Anstelle eines fixen Teilnehmerbeitrages freuen sich die Organisatoren über freiwillige Spenden. Der gesamte Reinerlös kommt einem wichtigen Projekt zugute: der Errichtung eines „Pfad der Sinne“ im Übergangswohnen Haus Flurgasse.

Medaille als Dankeschön 

Interessierte können sich bereits für den „Mental Health Run“ anmelden. Alle Teilnehmenden erhalten als Dankeschön übrigens eine eigene Startnummer sowie eine Medaille aus Holz, welche von der Tagesstätte Saluto aus Villach hergestellt wird. Weiters wird der bekannte Sänger und Triathlet Kurt Seppele für musikalische Begleitung vor und nach dem Lauf sorgen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt vier Personen, darunter drei Frauen und einen Mann, mit einem Plakat, dass den Lauf ankündigt. Sie stehen neben dem Lendkanal in Klagenfurt.
©Nicolas Zangerle
Die Vorfreude steigt: Pünktlich zum „Welttag der psychischen Gesundheit“ findet der „2. Mental Health Run“ in Klagenfurt statt.
