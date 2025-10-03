Kreativer Umweltschutz: Plakatwettbewerb für Schulklassen läuft

Schulklassen aufgepasst: Gemeinsam mit den CityArkaden Klagenfurt lädt die Kärntner Kinderzeitschrift MINI-MAX aktuell zu einem Plakatwettbewerb. Zu gewinnen gibt es bis zu 500 Euro für die Klassenkasse.

Der Plakatwettbewerb „Terra Blue“ ruft Kärntner Schulklassen dazu auf, ein cooles und kreatives Plakat zur gleichnamigen Ausstellung in den CityArkaden Klagenfurt zu gestalten. Diese bietet einen atemberaubenden Blick auf unseren Heimatplaneten. Mittels beeindruckender Satellitenbilder, Modellen echter Satelliten und einem riesigen Globus wird gezeigt, wie die Erde aus dem Weltraum aussieht. Ziel der Initiative ist es, das Bewusstsein für die Schönheit und die Zerbrechlichkeit unseres Planeten zu schärfen und junge Menschen zum Schutz der Erde anzuregen.

„Terra Blue“-Ausstellung als Inspiration

Noch bis zum 11. Oktober 2025 kann die Ausstellung kostenlos in den CityArkaden Klagenfurt besichtigt werden. Der Besuch soll gleichzeitig als Inspiration für den begleitenden Plakatwettbewerb dienen. Teilnehmende Schulklassen bzw. dessen Lehrkräfte können dort auch gleich drei weiße A1-Plakatbögen, eine Versandrolle sowie alle Wettbewerbsinfos abholen. Das fertige Plakat muss bis spätestens 15. November 2025 an das Center Management der CityArkaden (Heuplatz 5, 9020 Klagenfurt) geschickt werden. Eine Jury prämiert dann die besten drei Plakate. Insgesamt warten 1.000 Euro Preisgeld auf die Gewinnerklassen.

©olkssternwarte Laupheim R. Clausen Noch bis zum 11. Oktober 2025 kann die Ausstellung kostenlos in den CityArkaden Klagenfurt besichtigt werden.