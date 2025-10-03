Neuer Treffpunkt für Klagenfurt: Kardinalplatz erstrahlt in neuem Glanz

Bereits während der Sommermonate stand der neugestaltete Kardinalplatz als Treffpunkt und Veranstaltungsort in Klagenfurt zur Verfügung. Insgesamt rund 53.000 Euro wurden investiert.

„Unsere Städte leben von Orten, an denen sich Menschen treffen können. Durch die Neugestaltung gewinnt der Kardinalplatz deutlich an Attraktivität“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) bei einem Abschlusstermin mit den Projektverantwortlichen vor Ort. Im Zuge des Projekts „URBAN PUBLIC SPACE Kardinalplatz Klagenfurt“ wurden neue Bänke, Bank-Tisch-Kombinationen, Podeste und zusätzliche Begrünung geschaffen. Auch ein Trinkwasserbrunnen sowie eine Plattform, welche unter anderem als Bühne verwendet werden kann, wurden errichtet. Eine Absturzsicherung bei der Tiefgaragenabfahrt sorgt zusätzlich für Sicherheit.

Neugestaltung bereits im Sommer abgeschlossen

„Es freut mich, dass wir mit dieser Maßnahme den Kardinalplatz enorm aufwerten und so zur Belebung dieses Viertels mit der Unterstützung vom Land beitragen konnten. Insbesondere, dass die Fertigstellung im Sommer gelang und die Veranstaltungen bereits im neuen Gewand des Kardnialplatzes durchgeführt werden konnten. Es gilt mein Dank auch dem Verein WaKü, der mit der Organisation der Konzerte ein vielfältiges Angebot geschaffen hat“, erklärt der Klagenfurter Stadtrat Max Habenicht (ÖVP) abschließend.