Gefährliche Mängel: Polizei zog Reisebus aus dem Verkehr

Gefährliche technische Mängel wies ein elf Jahre alter Reisebus auf, der am Freitagnachmittag im Bereich der Klagenfurter Nordumfahrung aus dem Verkehr gezogen wurde.

In diesem Fall konnten die Beamten der Landesverkehrsabteilung (LVA) wohl nur mehr mit dem Kopf schütteln. Sie zogen am Freitag einen elf Jahre alten Reisebus auf der A2 Südautobahn aus dem Verkehr. Eine technische Kontrolle am Gelände der ASFINAG-Autobahnmeisterei in Klagenfurt förderte gefährliche technische Mängel zu Tage.

Praktisch ohne Bremsen unterwegs

Sachverständige des ASFINAG-Prüfzuges stellten fest, dass es an der Vorderachse des Reisebusses überhaupt keine Bremswirkung mehr gab. Auch an den übrigen Rädern waren die Bremseinrichtungen stark in Mitleidenschaft gezogen. „Sie waren stark angerostet bzw. deformiert“, so die Beamten.

Gefahr im Verzug

Die Weiterfahrt musste dem Lenker – einem 21-jährigen Ukrainer – wegen Gefahr im Verzug an Ort und Stelle untersagt werden. Zudem wurden ihm die Kennzeichentafel und der Zulassungsschein abgenommen. Die elf mitreisenden Personen aus der Ukraine, welche allesamt unterwegs in ihre Heimat waren, konnten mit einem Ersatzbus ihre Reise fortsetzen. Vom Lenker wurde eine vierstellige Sicherheitsleistung eingehoben. Er wird angezeigt.