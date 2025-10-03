KAC siegt in Linz: Mursak trifft kurz vor Schluss zum 3:2

Am Freitagabend, 3. Oktober, kam es in Linz zum Duell zwischen den Black Wings und dem KAC. Ab 19.15 Uhr stieg die Partie der win2day ICE Hockey League.

Von Beginn an entwickelte sich in Linz ein intensives Spiel. Die Black Wings starteten mit viel Druck und gingen bereits nach 83 Sekunden durch Travis Barron in Führung. Der KAC fand danach besser ins Spiel und nutzte die Chancen, um das Tempo an sich zu reißen. Jan Mursak sorgte schließlich in der 10. Minute für den verdienten Ausgleich. Bis zur ersten Pause blieb es beim 1:1, auch weil Linz-Goalie Tirronen mit einer Glanztat einen Rückstand verhinderte.

Black Wings gehen mit 2:1 im zweiten Drittel in Führung

Das zweite Drittel in Linz begann mit viel Druck des KAC, der mehrere Chancen herausspielte, aber zunächst ohne Torerfolg blieb. In Unterzahl verteidigten die Black Wings stark und überstanden eine Drangphase der Kärntner. Kurz darauf nutzten die Linzer einen schnellen Gegenangriff: Graham Knott traf für die Linzer in der 30. Minute zur 2:1-Führung. Der KAC antwortete mit weiteren Abschlüssen, doch Goalie Tirronen verhinderte mit einem wichtigen Save den schnellen Ausgleich.

3:2 – KAC dreht Spiel im letzten Drittel

Gleich zu Beginn des dritten Drittels sorgte der KAC für Jubel: David Maier traf in der 42. Minute mit einem Schuss über die Fanghand von Tirronen zum 2:2-Ausgleich. Nur wenig später bot sich den Linzern die Chance auf die erneute Führung, doch Brian Lebler scheiterte am stark reagierenden KAC-Goalie Sebastian Dahm. Auch im Powerplay fanden die Rotjacken kein Mittel, um ihre Überzahl in Zählbares zu verwandeln. In der Schlussphase schlug der KAC dann doch noch zu: Jan Mursak erzielte in der 59. Minute den Treffer zum 3:2-Endstand.