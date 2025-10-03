Zehntausende Euro weg: 57-Jährige in Klagenfurt Opfer von Betrug

So schnell kann es gehen: Man vertraut der falschen Person und zack – ist man plötzlich eine Stange Geld los.

WhatsApp-Nachrichten und Telefonate wurden einer Klagenfurterin zum Verhängnis. Ein bisher unbekannter Täter konnte sich ab Juni 2025 das Vertrauen der 57-Jährigen erschleichen. Daraufhin überwies sie bis Ende September immer wieder Geld an ihn – insgesamt mehrere zehntausend Euro. Wie sich dann herausstellte, wurde sie Opfer eines Betrugs.