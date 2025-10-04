LAC Klagenfurt dominiert Masterscup: 3000-Punkte-Rekord geschafft

Die Klagenfurter Leichtathleten zeigen, wie es geht. Im aktuellen Masterscup führt das Team mit stolzen 1.000 Punkten Vorsprung. Zudem wurde erstmals die 3.000-Punkte-Marke geknackt.

Kärntens stärkster Leichtathletikverein ist der LAC Klagenfurt. Fast 300 Mitglieder probieren sich in Wurf-, Lauf- und Sprungdisziplinen, wobei in allen Bereichen ausgezeichnete Leistungen erzielt werden. Ein aktuelles Beispiel ist die österreichische Masterszene: Das Klagenfurter Team führt im ÖLV-Masterscup mit mehr als 1000 Punkten Vorsprung. Aber nicht nur das ist hervorzuheben, sondern auch, dass die LAC-Oldies einen Meilenstein gesetzt haben: Erstmals in der Verbandsgeschichte gelang es einem Mastersverein, die 3000-Punkte-Marke zu übertreffen.